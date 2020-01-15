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Gedson Fernandes Tottenham'da

Tottenham, Benfica'dan 21 yaşındaki orta saha Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yılığına kiralık olarak transfer etti.

Jose Mourinho'lu Tottenham, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada; Satın alma opsiyonuyla 1.5 yıl kiralık olarak transfer edilen Gedson Fernandes, Londra ekibinde 30 numaralı formayı giyecek. 

Genç oyuncunun satın alma opsiyonu ise 50 milyon Euro olarak açıklandı. Benfica'da geçen sezon A takıma dahil edilen 21 yaşındaki orta saha, Portekiz ekibinde çıktığı toplam 59 maçta 3 gol ve 7 asist katkısı yaptı. Gedson Fernades, 2016 yılında Portekiz 'in kazandığı 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda da kadronun bir parçasıydı.

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