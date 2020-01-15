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Wikipedia açıldı! Bakın kapatıldığı günden beri Wikipedia'da neler değişti

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor. Peki Wikipedia'da kapatıldığı günden bu yana neler değişti?

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Bugüne kadar Wikipedia'da neler değişti?

Dijital ansiklopedi Wikipedia’ya 29 Nisan 2017'den beri Türkiye'den erişilemiyor. Bu süre zarfında platforma pek çok teknik güncelleme yapıldı.

Ancak bu güncellemelerin dışında kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek birkaç yenilik de kullanıma sunuldu.

Yeni sayfanın özeti okunabilecek
  
Wikipedia platforma yaptığı güncelleme ile sayfalara ön izleme özelliği getirdi. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek. 
  
Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir Wikipedia sayfasını okurken metin içerisindeki hyberlink'li (mavi renkli) kelimelerin üzerine geldiklerinde tıklamalarına gerek kalmadan yeni sayfanın özetini okuyabilecek. 

Karanlık Mod sayesinde pil tasarrufu sağlanıyor
  
Bu süre içinde platforma yapılan başka bir güncelleme sayesinde  iPhone ve iPad kullanıcılar 'Dark Mode' (Karanlık Mod) özelliğine kavuştu.  
  
Söz konusu özellik özellik cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyor. 

AYM vahim nitelikte bir içerik olmadığını belirtti

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

Sosyal medyadan Türkiye'yi özledik kampanyası yapılmıştı

Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.

Neden kapatıldı?

Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

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