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Volkswagen diğer markaları solladı! Rekor satış sayısına ulaştı

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak bir rekora imza attı. Şirket bu satış rakamları ile dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korumaya devam etti.

Almanya'nın Wolfsburg şehrinde merkezi bulunan şirket, 2018 yılında 10.83 milyon araç satarak Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota ortaklığını geride bırakmıştı.

Öte yandan Toyota'nın 2019 yılında 10.72 milyon araç satmış olabilecekleri iddia ediliyor.

Emisyon skandalı ile gündem olmuştu
Geçtiğimiz yıllarda Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel aracında emisyon testlerini yanıltıcı yazılım kullanmıştı. Alman otomotiv devinin bugüne kadar bu araçları geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 30 milyar euro harcama yaptığı tahmin ediliyor. 

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