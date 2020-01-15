AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki duyurdu: Son rötuşlar yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerle ilgili yasa tekliflerini bir iki ay içinde Meclis gündemine getireceklerini belirterek “Son rötuşlar, son toplantılar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Meclis’te bu konuda kapsamlı yasa değişikliği çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

Yerel yönetimler yasasında en az 50-60 madde var. Son rötuşlar, son toplantılar yapılıyor. Fuat Bey (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) başkanlığında tekrar bir araya geleceğiz. Bizimkinin içinde sadece imarla ilgili düzenleme yok. Yetkiler, finansman kaynaklarının artırılması, bazı sıkıntılı belediye başkanlarının özlük hakları gibi birçok düzenleme var. Ben teklifin 1-2 ay içinde Meclis'e ineceğini düşünüyorum. Son halini alıyor.

"MHP ve CHP ile de görüşüyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la da görüştüklerini ifade eden AK Partili Özhaseki, şunları kaydetti: Onlar aslında ‘elinizdeki taslağı verseniz’ dediler. Onlara ben eski Belediyeler Birliği'nde çalıştığımız taslağı gönderdim ama parti olarak kendi içimizde netleşmemiz icap ediyor. Arkasında duracağımız taslağın ortaya çıkması lazım ki ‘bizim teklifimiz bu’ diyelim. Yoksa belediye başkanlarımızdan onlarca teklif geliyor, olacak teklif var, olmayacak teklif var. Hepsi konuşuluyor, son halini verdikten sonra yine ben Sadir Bey’le oturacağım. Ortalama 60 madde çıkar diye tahmin ediyorum.

"Geri götüren maddeler yok"

Özhaseki, muhalefetin “merkezi idare belediyelerin yetkilerine, gelirlerine el koyacak” endişesini de değerlendirdi. Tekliflerinde genellikle yenileştirici, kolaylaştırıcı, belediye başkanlarının önünü açıcı maddeler olacağını ifade eden Özhaseki, “Belediye başkanlarının işini zorlaştıran, günümüzdeki yerel yönetim anlayışını daha geri götüren bir şey yok. İçerisinde birçok madde çıkar ama, halihazırdaki belediyeleri, gerek mali, gerek yetki yönünden, gerekse imar yönünden geriye götürücü madde olmaz” dedi.

"Neden borç içindeler? Boyundan büyük işlere giriyor"

Özhaseki, gazetecilerin, “Belediyeler borç içinde, finansman kaynaklarının artırılmasını istiyor” şeklindeki sözleri üzerinde de şunları söyledi:

Neden borç içindeler? Seçimler yaklaşırken, yeniden aday olmak isteyen belediye başkanı arkadaş boyundan büyük işlere giriyor.

Kendini göstermek istiyor. Bunu ben A partisi, B partisi için söylemiyorum. Ortalama psikolojiyi anlatmak için söylüyorum. Arkasından dayanamıyor, çevreden insanlar tek tük elemanlar almaya çalışıyor ‘beni desteklesin’ diye. Oluyor ya da olmuyor, o gidiyor veya yeni birisi geliyor. Geldiğinde yeni adam bocalamaya başlıyor. Kocaman işlere başlanmış, işler yarıda kalmış, borç var, harç var, merkezi idare ne yapsın buna? Merkezi idare, ben bundan sonra projelerinize bakacağım dese, bu da merkezileşme gibi bir başka sorunu getirir, onu da diyemiyor haliyle.

"Merkezin ne günahı var?"

Teklifinizde buna engel olacak, örneğin ‘Seçime 3 ay kala işçi alınmayacak, kadrolar kapalı’ gibi düzenlemeler var mı?” sorusunu Özhaseki, şöyle yanıtladı: Norm kadro hikayesi biraz daha belirginleşiyor. Ben belediyelerden belli bir miktarın üzerinde kesinti yapılmaması ile ilgili teklif hazırladım. Ama Maliye ne der bilemem. İller Bankası ve Maliye’nin belediyelerden kesintisi yüzde 60’ları buluyor. Belediye gitmiş, 10 yıllığına para almış, her ay kesiliyor. İller Bankası'ndan faizli para almış, o kesiliyor, DSİ ile taahhüte girmiş, iş yapmış, kesiliyor. Yapılandırma yapmış. Dış borç yapmış, kesiliyor. O kesintiler geliyor yeni başkanın karşısına. Merkez de gelecek 10 liranın 6 lirasına el koyuyor. Merkezin ne günahı var?

Yani burada biraz daha ayağını yorganına göre uzatması gerektiren maddeler var. Belediyelerin gelirlerini, öz kaynaklarını artırıcı maddeler var.

"Oybirliği ile çıkarmayı düşünüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasasını Meclis’te konsensüs sağlayıp oy birliği ile çıkarmayı da düşündüğünü vurgulayarak, “Yapabilirsek öyle bir niyetim var benim. Nihayetinde belediyeler, herkesi ilgilendirdiği gibi, bugün bir partiye ait olan bir belediye yarın bir başka partiye ait olabiliyor. Bugün siz kendi partinize göre bir kanun maddesi yaparsınız ama yarın bir bakarsınız tersine dönebilir. O yüzden burada en doğrusunu yapmak gerekiyor.

"Etik kurallar konusunda net maddeler yazdım"

Özhaseki’ye CHP’nin belediyelerde akraba atamalarını engelleyecek ve belediye başkanlarına şirketler üzerinden çifte maaşı ortadan kaldıracak yasa teklifini hatırlatılarak buna benzer hükümlerin yasa teklifinde olup olmayacağı da soruldu. Özhaseki, “Etik kurallar konusunda net maddeler yazdım. Zaten mevcut etik kurallar var. Ama biraz daha netleştirerek, işte gazetelerde başlık olan, insanların rahatsız olduğu yakınlarına iş-güç, yönetimlerden maaş ödeme, maddi menfaat sağlama gibi… İşte bunun kaçıncı dereceye kadar olacağına kadar tespitler olması için ben bir daha yeniden yazdım” ifadelerini kullandı.