Hac kesin kayıt ücreti kaç para nereye yatırılıyor?

2020 yılında kutsal topraklara Hacca 83 bin 430 kişi kesin kayıt yaptırabilir belgesi alarak gidecek. Hac kesin kayıt işlemleri 13 Ocak'ta başladı ve 24 Ocak'a kadar devam edecek. Adaylar sisteme e devlet şifresiyle girecekler. Peki hac kesin kayıt ücreti kaç para oldu, para nereye yatırılacak?

2020 hac kesin kayıt yaptırma işlemler, 13 Ocak pazartesi günü başladı. Hac kesin kayıt işlemleri 24 Ocak'a kadar devam edecek. Adaylar kesin hac kayıt işlemlerini e devlet şifresiyle yapacak. Kutsal topraklara gidecek hacı adayları, hac kesin kayıt sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 2020 hac kesin kayıt ücreti ne kadar? Hac kesin kayıt başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

Hac kesin kayıtları ne zaman, son gün ne zaman:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında kesin kayıt hakkı elde eden kişiler belli oldu. Kurumun aktarmış olduğu bilgilerde yer alan detaylara göre kesin kayıtlar 13-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Kesin kayıt belgesi nereden alınır:

2020 yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi 13.01.2020 Pazartesi günü saat 08:00'den başlayarak 24.01.2020 Cuma saat 18:00'a kadar alınabilecek. Adaylar sisteme e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonunu ya da acenta organizasyonunu seçerek kayıt belgelerini alabilecekler.

Belgesini alan kişiler kendilerine en yakın müftülüğe giderek kayıtlarını tamamlayabilirler.

2020 hac kesin kayıt ücreti ne kadar?

Kurada ismi çıkan hacı adaylarının, ön başvuru sürecinin aksine kesin kayıt işlemleri için herhangi bir ücret yatırmasına gerek yok.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

B- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.