Abdullah Gül eski danışmanı Ahmet Takan'ın yeni parti ile ilgili iddiasını yalanladı

Ali Babacan'ı kuracağı yeni partiye perde arkasından destek veren Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Beşir Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek 'biz sana muhalefet etmeyelim sen de bize yüklenme' dediğini iddia etti. Gül'ün ofisinden yalanlama geldi.

Ak Parti ile arasına fikir ayrılıkları giren 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Takan, yeni parti ile ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı.

Bir süre önce, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediği, Erdoğan'ın ise "Partiden istifa etti. Gelmiş 70 yaşına benden randevu istiyor" diyerek reddettiği iddia edilmişti.

Odatv'de yer alan haberde, Ahmet Takan konuyla ilgili olarak, Beştepe'deki kaynağının kendisine aktardığı bilgiye göre; bu görüşmenin bir süre önce gerçekleştiğini ve Atalay'ı da Abdullah Gül'ün bizzat gönderdiğini ileri sürdü.

Takan, kaynağının, “Abdullah Gül göndermiş. Yeni kurulacak parti olarak biz sana muhalefet etmeyelim sen de bize yüklenme mahiyetinde şeyler söylemiş. Erdoğan, Atalay’ı uğurlayıp görüşmenin içeriğini yakın çevresine anlattıktan sonra epey bir güldü” dediğini ifade etti.

Ahmet Takan'ın "Savrulan Türkiye’den fotoğraflar…" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hafızam beni yanıltmıyorsa; 2019 Ağustos ayı sonunda Ali Babacan ile hareket eden Beşir Atalay’ın AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istediği duyulmuştu. Erdoğan’ın 'Partiden istifa etmiş. Benden randevu istiyor. Gelmiş 70 yaşına. Bu saatten sonra ne demeye geleceksin bana. Biraz tuhaf buldum açıkçası' dediği haberlere yansımıştı. Saray’daki bir kaynağım. Bir süre önce görüşmenin gerçekleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

'Abdullah Gül göndermiş. Yeni kurulacak parti olarak biz sana muhalefet etmeyelim sen de bize yüklenme mahiyetinde şeyler söylemiş. Erdoğan, Atalay’ı uğurlayıp görüşmenin içeriğini yakın çevresine anlattıktan sonra epey bir güldü.'

Ali Babacan cenahından işi sorguladım. Beşir Atalay görüşmenin ardından şöyle bir değerlendirme yapıyormuş;

'Tayyip Erdoğan niye erken seçime gitsin ki. Kaybedeceği bir seçme gitme gibi akılsızlık yapmaz. Önünde 2023’e kadar süre var. Onu doldurur.'"

Yalanlama geldi

Abdullah Gül’ün ofisinden Ahmet Takan ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan, Ak Parti’de basın koordinatörlüğü görevindeyken 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Sayın Gül’ün başbakan olmasıyla birlikte bir ay gibi kısa bir süre Başbakanlık Basın Müşavirliği görevini yürütmüştür.

Görevi bıraktığı günden itibaren Sayın Abdullah Gül ve yakın çevresinin bu kişiyle herhangi bir teması ve irtibatı olmamıştır."