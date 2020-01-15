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Ruhani Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti: Onlar da tehlikede

ABD askerlerinin bölgede güvende olmadığının altını kalın harflerle çizen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB askerleri için de geçerli. Onlar da tehlikede olabilir" sözleriyle yeni bir saldırı sinyali verdi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ve İran arasında tırmanan gerilim Ortadoğu'da bir savaşa dönüşmeyeceği anlaşılınca tansiyon son günlerde düşmüştü.

"AB askerleri için de geçerli. Onlar da tehlikede olabilir"

ABD'nin Orta Doğu'yu güvensiz bir ortama sürüklediğinin altını çizen  Ruhani, Washington yönetimini işledikleri suçlar nedeniyle özür dilemeye davet etti.

Bölgedeki ABD askerlerinin güvende olmadığını vurgulayan Ruhani, "Bu yarın AB askerleri için de geçerli olabilir. Onlar da tehlikede olabilir" diyerek saldırı yapabilecekleri sinyalini verdi.

Ruhani, 'Orta Doğu'daki tüm yabancı askerlerin bölgeyi terk etmesi' çağrısını yineledi.
Olaylar nasıl gelişti?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran misilleme yapmak için, ABD'nin Irak'ta bulunan üslerine füzeli saldırıda bulunmuştu.

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