Ruhani Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti: Onlar da tehlikede

ABD askerlerinin bölgede güvende olmadığının altını kalın harflerle çizen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB askerleri için de geçerli. Onlar da tehlikede olabilir" sözleriyle yeni bir saldırı sinyali verdi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD ve İran arasında tırmanan gerilim Ortadoğu'da bir savaşa dönüşmeyeceği anlaşılınca tansiyon son günlerde düşmüştü.

"AB askerleri için de geçerli. Onlar da tehlikede olabilir"

ABD'nin Orta Doğu'yu güvensiz bir ortama sürüklediğinin altını çizen Ruhani, Washington yönetimini işledikleri suçlar nedeniyle özür dilemeye davet etti.

Bölgedeki ABD askerlerinin güvende olmadığını vurgulayan Ruhani, "Bu yarın AB askerleri için de geçerli olabilir. Onlar da tehlikede olabilir" diyerek saldırı yapabilecekleri sinyalini verdi.

Ruhani, 'Orta Doğu'daki tüm yabancı askerlerin bölgeyi terk etmesi' çağrısını yineledi.