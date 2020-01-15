İmamoğlu'un Erdoğan'a verdiği zarfta bakın ne yazıyordu! Samimi anlar
Kanal İstanbul ile ilgili aralarında sert tartışmalar yaşanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında samimi anlar yaşandı. İmamoğlu Erdoğan'a bir zarf verdi.
Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor. Toplanının açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı.
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Erdoğan İmamoğlu diyaloğu
Belediye başkanlarının arasında yer alan İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir zarf uzattı. Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu arasında gülüşmeler ve samimi diyaloglar yaşandı. O anlar objektiflere yansıdı.
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İmamoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada verdiği mektubun Kanal İstanbul'la ilgili olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Mektubu okudu, çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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