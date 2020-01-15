Arda Turan için Brezilya iddiası! İki kulübe önerildi

Globo Esporte'un haberine göre, Arda Turan menajerine verdiği talimatla Brezilya'dan kulüp bulmasını istedi. Arda Turan için Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek.

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Barcelona'nın ise istemediği Arda Turan'a Brezilya'dan iki talip var.

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Arda Turan'ın Savio, Guilherme Siqueira ve Marcos Marinho isimli iş adamlarının şirketi "You First Sports" isimli şirketle menajerlik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak da Arda Turan'ın Flamengo ve Palmeiras'a önerildiği kaydedildi.

Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek

İlk olarak Brezilya'da şu anda gününde ödeme yapabilen iki kulüp olan Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek.

"Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var''

You First Sports isimli menajerlik şirketinin sahiplerinden Guilherme Siquera ise yaptığı açıklamada, "Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var. Zamanı gelince kulüplerle konuşacağız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Filipe Luis'in ön ayak olmuş

Arda Turan'ın Brezilya futbol dünyasına attığı bu adıma ise Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in ön ayak olduğu belirtiliyor.

Gazeteci boğazlamış, silahla hastane basmıştı Hatırlanacağı gibi Arda Turan, daha önce gazeteci Bilal Meşe'yi boğazlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından Milli Takım kariyeri sona eren Arda Turan, şarkıcı Berkay'la kavga etmiş, hastaneyi silahla basmıştı.

Veto yemişti

Adı Galatasaray'la da anılan Arda Turan için Fatih Terim sıcak baksa da Mustafa Cengiz, deneyimli futbolcunun transferini veto etmişti.