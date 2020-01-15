HABER /  SPOR

Arda Turan için Brezilya iddiası! İki kulübe önerildi

Globo Esporte'un haberine göre, Arda Turan menajerine verdiği talimatla Brezilya'dan kulüp bulmasını istedi. Arda Turan için Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek.

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Barcelona'nın ise istemediği Arda Turan'a Brezilya'dan iki talip var.

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Arda Turan'ın Savio, Guilherme Siqueira ve Marcos Marinho isimli iş adamlarının şirketi "You First Sports" isimli şirketle menajerlik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak da Arda Turan'ın Flamengo ve Palmeiras'a önerildiği kaydedildi.

Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek
İlk olarak Brezilya'da şu anda gününde ödeme yapabilen iki kulüp olan Palmeiras ve Flamengo ile görüşülecek. 

"Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var''
You First Sports isimli menajerlik şirketinin sahiplerinden Guilherme Siquera ise yaptığı açıklamada, "Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var. Zamanı gelince kulüplerle konuşacağız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Filipe Luis'in ön ayak olmuş
Arda Turan'ın Brezilya futbol dünyasına attığı bu adıma ise Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in ön ayak olduğu belirtiliyor. 

Gazeteci boğazlamış, silahla hastane basmıştı

Hatırlanacağı gibi Arda Turan, daha önce gazeteci Bilal Meşe'yi boğazlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından Milli Takım kariyeri sona eren Arda Turan, şarkıcı Berkay'la kavga etmiş, hastaneyi silahla basmıştı.

Veto yemişti
Adı Galatasaray'la da anılan Arda Turan için Fatih Terim sıcak baksa da Mustafa Cengiz, deneyimli futbolcunun transferini veto etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatih Terim'e transfer şoku! Galatasaray'ı değil La Liga'yı seçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
100 Bin Sosyal Konut başvurusunda son gün! Fiyatlar ve başvuru şartları
Ruhani Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti: Onlar da tehlikede
Abdullah Gül eski danışmanı Ahmet Takan'ın yeni parti ile ilgili iddiasını yalanladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki duyurdu: Son rötuşlar yapılıyor
'Eşi kuaförü mühürletti' iddiasına İlgezdi'den tepki: Yemin ederim boşardım
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi
ÖNCEKİ HABERLER
Magnus Carlsen satranç tarihine geçti
Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray
Ligde ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Atalay Filiz davasında yeni karar! Yargıtay müeebbet hapis cezasını bozmuştu
Hac kesin kayıt ücreti kaç para nereye yatırılıyor?
Recep Aktuğ kimdir kaç yaşında öldü kızı Zeynep Aktuğ duyurdu
Yorumlar