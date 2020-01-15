Ligde ikinci yarının ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: Caner Ak

16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Hatayspor: Turgut Doman

19 Ocak Pazar:

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor: Ramazan Keleş

16.30 Boluspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu