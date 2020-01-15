Bakan Murat Kurum yüzüne bakarak dedi! Ekrem İmamoğlu toplantıyı terketti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi. İmamoğlu'nun o anlardaki yüz ifadesi barkovizyona verilince CHP'li başkanlar oturumu terketti.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Kanal İstanbul damgasını vurdu. İki gün sürecek programın açılışına CHP'li başkanlar; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

"Kanal İstanbul'u yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarının altını kalın harflerle çizdi. Bakan Kurum'un sözleri salondakilerden büyük alkış aldı.

Kameralar da o esnada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çekiyordu. Bu görüntü barkovizyona da verildi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li başkanlar terketti

Kongrede öğleden sonra İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları için oturum yapılacaktı. Ancak CHP'li başkanlar bu oturuma katılmama kararı aldılar. Kanal İstanbul göndermesi sonrasında İstanbul'a dönme kararı veren Ekrem İmamoğlu toplantıyı terk etti.

Nezaketsiz bir gün

Ekrem İmamoğlu toplantıdan ayrılmasına ilişkin şunları söyledi:

-“Türkiye Belediyeler Birliği’nin bu tavrı nezaketsiz. Belediyelerin bütçesiyle bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün oldu. Burada bütün belediyeler var, görevlerini yapmak için atanmış bakanlar… Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji, girişim ve yazılımla ilgili konuşacak sandım. Teknoloji Bakanı son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerekiyor demesini bekliyorduk. Peşinden Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Biz Kanal İstanbul’u elbette tartışabiliriz. Kaldı ki ben defalarca davet edin, gelelim, sunum yapalım diye söyledik".

Toplantı güzel başlamıştı

CHP'li başkanların kriz çıkarıp terkettiği toplantı çok olumlu bir havada başlamıştı. Erdoğan, programa gelişinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu bazı belediye başkanlarıyla tokalaşarak salona girdi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan programa katılan belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.