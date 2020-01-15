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Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin başkan transferini hazmedemedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti'nin belediye başkanları transferini eleştirdi. Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğinin kötü olduğu için İstanbul ve Ankara'nın el değiştirdiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesi

Karamollaoğlu, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle eleştirilerini sıraladı. AK Parti'nin belediyecilik konusunda başarısız olduğunu savunan Saadet Partisi Genel Başkanı, "Bazıları diyor ki bu bizim konumuz değil belediye başkanları hükümet partisine katılmak istiyor. Ne yapalım? Herkes bizi seviyor.' İşi bu kadar basitleştirmek, işi bu kadar hafife almak hakikaten herkesin becerebileceği bir iş değil.

Peki niye İstanbul ile Ankara'yı kaybetti

Şimdiye kadar belediyeciliği o kadar iyi yapmışlar ki bunun neticesinde şimdi geldikleri merhale ne? Sevgi belediyeciliği mi aşk belediyeciliği mi? Böyle bir tarifle milletin üzerinde etki meydana getiriyor. Peki niye İstanbul ile Ankara'yı kaybetti? Niye diğer şehirleri kaybetti?

Kral çıplak denilene kadar...

Yani sen çok güzel hizmet yaptın millet de inadına dedi ki 'Ben senin bu hizmetini istemiyorum.' Birazcık mantıklı olun! Yani meşhur hadisedir, 'Kral çıplak' denilene kadar çıplak olduğunu kimse görmek istememiş."

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