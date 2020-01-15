Kanal İstanbul krizi çıktı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıyı terketti

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nde Kanal İstanbul polemiği yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu toplantıya katılmama kararı aldı. Ankara ve İzmir Belediye başkanları da çekildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nde Kanal İstanbul polemiğe yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra başlayan öğleden sonraki oturumda İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları için oturum yapılacaktı. Ancak CHP'li başkanlar bu oturuma katılmama kararı aldılar.

Nezaketsiz bir gün

İstanbul'a dönme kararı vererek toplantıyı terk eden Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

-“Türkiye Belediyeler Birliği’nin bu tavrı nezaketsiz. Belediyelerin bütçesiyle bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün oldu. Burada bütün belediyeler var, görevlerini yapmak için atanmış bakanlar… Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji, girişim ve yazılımla ilgili konuşacak sandım. Teknoloji Bakanı son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerekiyor demesini bekliyorduk. Peşinden Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Biz Kanal İstanbul’u elbette tartışabiliriz. Kaldı ki ben defalarca davet edin, gelelim, sunum yapalım diye söyledik".

İmamoğlu'nun terketme sebebi Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terketmesinin nedeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinden bahsederken görüntüsünün barkovizyona verilmesi oldu.

Erdoğan mektup verdim

Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı’nın bakanlar tarafından yanıltıldığını iddia eden İmamoğlu, ona 4 sayfalık mektup verdiğini söyledi. İmamoğlu, "Bugün benim için en kıymetli an kendilerine taleplerimi yinelediğim 4 sayfa mektubumu iletmiş olmam. 4 sayfalık mektubumu verdim" ifadesini kullandı.

Toplantı güzel başlamıştı

CHP'li başkanların kriz çıkarıp terkettiği toplantı çok olumlu bir havada başlamıştı. Erdoğan, programa gelişinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu bazı belediye başkanlarıyla tokalaşarak salona girdi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan programa katılan belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.