Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı! Beşiktaş ile anlaşamadı
Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa'nın menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
''Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek''
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek.''
17 lig maçında 5 gol attı
Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sarı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri havalandırdı.