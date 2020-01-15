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Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı! Beşiktaş ile anlaşamadı

Demirören Haber Ajansı

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa'nın menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

''Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek''
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek.''

17 lig maçında 5 gol attı
Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sarı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri havalandırdı.

Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine ise Sergen Yalçın, "Bilmiyorum, o konuda çok bilgi sahibi değilim. Bir görüşmeler oldu ama herhalde neticelenmedi. Tam olarak ne olup bittiğini bilmiyorum o konuda fazla bilgim yok. Şu anda bizle beraber olduğu için bizim oyuncumuz konumunda. Bugün de oyuna ikinci yarıda aldık. Hafta sonu da kullanmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Bakalım transfer bitene kadar herhalde netleşir." demişti.

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