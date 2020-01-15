Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı! Beşiktaş ile anlaşamadı

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa'nın menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

''Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek''

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek.''

17 lig maçında 5 gol attı

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, 59 kez sarı-siyahlı formayı giydi ve 12 gol attı. Guilherme, bu sezon 17 lig maçında 1228 dakika görev alırken, 5 kez fileleri havalandırdı.