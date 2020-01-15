Ahmet Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır sözlerine tepki

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Etyen Mahçupyan'ın “Ahmet Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır” açıklamasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan'ın sözleri tartışma konusu oldu.

Mahçupyan: Anlatmak bana düşmez

Şirin Payzın'a konuşan Mahçupyan, "Ahmet Davutoğlu kendi bildiklerini ve yaşadıklarını anlatırsa bir gün bütün bu yakın tarih yeniden başka türlü yazılacak. Biliyorum çünkü bazı bölümleri dinledim, ancak anlatmak bana düşmez." şeklindeki sözleri gündeme oturdu.

Erdoğan'ı tehdit etmek ve dedikodu üretmekle nitelenen Mahçupyan, eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu açıklamalar tepki gösteren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşesinde Mahçupyan'ı net olmaya ve bildiklerini anlatmaya çağırdı.

"Sizi tutan mı var?"

Davutoğlu'nun partisini dedikodu yapmakla eleştiren Küçük, "Sizin derdiniz ülkeyi yönetmeye talip mi olmak yoksa eski defterler üzerinden Başkan Erdoğan’a laf mı çakmak? İçinizdekileri dökün. Ne demek Davutoğlu konuşursa yakın tarih yeniden yazılır demek! Açıklayın o zaman. Sizi tutan mı var? Böyle aba altından sopa göstermek ne arkadaş. Net olun..." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan büyük lider çünkü net, kesin ve dobra"

Mahçupyan'ı zihinleri bulandırmakla suçlayan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Milletin aklıyla alay ediyorsunuz. Projeniz, yapacağınız bir iş olmadığı için ha bire boş laf salatalarıyla gündemi işgal ediyorsunuz.

İşte bu yüzden Erdoğan büyük lider. Çünkü net, kesin ve dobra. Kendini kurnaz sanan siyasilerin akıbetini biliyoruz. Çoğu ortada yok. Olanların da hâlini görüyoruz ve iç çekip onlara acıyoruz..."