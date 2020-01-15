HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır sözlerine tepki

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Etyen Mahçupyan'ın “Ahmet Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır” açıklamasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan'ın sözleri tartışma konusu oldu. 

Mahçupyan: Anlatmak bana düşmez

Şirin Payzın'a konuşan Mahçupyan, "Ahmet Davutoğlu kendi bildiklerini ve yaşadıklarını anlatırsa bir gün bütün bu yakın tarih yeniden başka türlü yazılacak. Biliyorum çünkü bazı bölümleri dinledim, ancak anlatmak bana düşmez." şeklindeki sözleri gündeme oturdu.

Erdoğan'ı tehdit etmek ve dedikodu üretmekle nitelenen Mahçupyan, eleştiri oklarının hedefindeydi. Bu açıklamalar tepki gösteren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşesinde Mahçupyan'ı net olmaya ve bildiklerini anlatmaya çağırdı. 

"Sizi tutan mı var?"

Davutoğlu'nun partisini dedikodu yapmakla eleştiren Küçük, "Sizin derdiniz ülkeyi yönetmeye talip mi olmak yoksa eski defterler üzerinden Başkan Erdoğan’a laf mı çakmak? İçinizdekileri dökün. Ne demek Davutoğlu konuşursa yakın tarih yeniden yazılır demek! Açıklayın o zaman. Sizi tutan mı var? Böyle aba altından sopa göstermek ne arkadaş. Net olun..." ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan büyük lider çünkü net, kesin ve dobra"

Mahçupyan'ı zihinleri bulandırmakla suçlayan Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Milletin aklıyla alay ediyorsunuz. Projeniz, yapacağınız bir iş olmadığı için ha bire boş laf salatalarıyla gündemi işgal ediyorsunuz.
İşte bu yüzden Erdoğan büyük lider. Çünkü net, kesin ve dobra. Kendini kurnaz sanan siyasilerin akıbetini biliyoruz. Çoğu ortada yok. Olanların da hâlini görüyoruz ve iç çekip onlara acıyoruz..."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılımlarla ilgili önemli açıklama
Guilherme Yeni Malatyaspor'da kaldı! Beşiktaş ile anlaşamadı
Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin başkan transferini hazmedemedi
Komünist başkan Maçoğlu'na şok! SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi
Arda Turan için Brezilya iddiası! İki kulübe önerildi
Ekrem İmamoğlu'nun kongreyi terketme sebebi! Meğer Erdoğan ödül verecekmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'den Guilherme açıklaması
Bakan Bekir Pakdemirli'den öğrencilere burs müjdesi!
Çin'in Mesut Özil'e kızgınlığı artarak devam ediyor!
Adil Rami Fenerbahçe'de kalacak mı?
Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak kaç tane bekçi alınacak?
2020 yılının ilk kandili ne zaman Diyanet kandil günleri
Yorumlar 1 yorum