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Adil Rami Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen Adil Rami'nin sarı-lacivertli ekipteki geleceği netleşti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Adil Rami'nin menajeri Marco Kırdemir NTV'ye konuştu.

''Böyle bir durum söz konusu değil''
Menajer Marco Kırdemir, Adil Rami'nin geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor."

Kayseri maçında kadrodaydı
Fransız stoper son olarak sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ve 0-0 biten HES Kablo Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almıştı.

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