Çin'in Mesut Özil'e kızgınlığı artarak devam ediyor!

Mesut Özil’e karşı Çin’in sansür politikası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından, Çin'in Uygur bölgesindeki insanlara yaptığı kötü muameleyi dünyaya duyurmuştu.

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig'de devam eden Mesut Özil’in ismini Çin medyası ağzına bile almazken, Arsenal’in maçlarına da yayınlarda sansür uygulaması devam ediyor.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çin televizyonu sadece güncel sansürle de yetinmiyor. Arsenal’in geçmişte yayınlanan derbi maçlarında da Mesut’un isminin dizilişlerde yer almaması ve yayın sırasında adının anılmaması dikkat çekiyor.

''Paradan daha önemli şeyler var''

Öte yandan Mesut Özil’in açıklamalarına destek veren Alman Köln Kulübü’ne karşı da Çin’in ambargosu sürüyor. Köln’ün bir bahis sponsorunun 1.5 milyon euroluk anlaşmayı iptal ettiği belirtildi. Kölner Stadt-Anzeiger’e konuşan Köln Başkanı Werner Wolf, “Diğer olası işbirliği anlaşmaları da göz ardı edildi” dedi. Kulüp üyesi Stefan Müller-Römer ise, “Ne pahasına olursa olsun para kazanmak bizim için bir seçenek değil. Paradan daha önemli şeyler var” dedi.