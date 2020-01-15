Ahmet Nur Çebi'den Guilherme açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF ile anlaşmadan transfer yapamayacaklarını söyledi. Siyah-beyazlı kulübün gündeminde yer alan Guilherme hakkında da konuşan Çebi, "Girişimimiz yok" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra ilk sponsorluk anlaşmasına imza attı. Hazır yemek sektörünün önemli firmalarından birisiyle yapılan anlaşma 5 yıllık olarak açıklandı.

Anlaşmanın detayına göre, Beşiktaş için hazırlanan menülerin her birinin satışından siyah-beyazlı kulüp yüzde 7 pay alacak ve kulübün kasasına girdi sağlayacak. Sponsorluk toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapan yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy ve sponsor firma yetkilileri katıldı.

''Hile hurda ile yola devam etmeyiz''

Transfer hakkında konuşan Çebi, "Taraftarımız merak ediyor. Cevaplamak zorunda kalıyorum, gündem belli, sınırlamalar... TFF lisans sınırlanması sebebiyle maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. İşin esası gelir ve gider miktarlarında faizin indiğini görüyoruz. Bunun yansıtılması konusunda talepkar değiliz, iddia ediyoruz. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe girmek istemiyoruz çünkü biz buraya işleri toparlamaya geldik. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil. Futbolcularımızdan bize 'Gitmek istiyorum' diyen yok. Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse birlikte paylaşırız."

"Guilherme bir girişimimiz olmadı"

Guilherme transferi hakkında da konuşan Çebi, "Guilherme ile bir görüşme olmamıştır. Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik." dedi.

Çebi: “Yine taraftarımızdan destek alacağız”

Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun darboğazdan geçtiği bu dönemde sponsorların çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Futbola katkı veren sponsorlara teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından birisiyle bir aradayız. Beşiktaşımıza sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Biraz değişik bir sponsorluk anlaşması bu. Sürekliliği olan ve Beşiktaş taraftarının katkı verebileceği, katkı verdikçe kulübe gelir sağlayacağı bir anlaşma bu. Beşiktaş camiası ve taraftarlarından rica ediyorum, sponsor firmamızdan yapacakları harcamalar, kulübümüze çok büyük maddi katkı sağlayacaktır. Buradaki bütün gelir şekli dizaynı, tamamıyla Beşiktaş taraftarının harcayacakları üzerinden alacağımız pay şeklindedir. Sponsorumuza Beşiktaş camiası başkanı olarak teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da şimdiden afiyet olsun diyorum. Yine taraftarımızdan destek alacağız. Yedikleri içtikleri inşallah kendilerine yarar” dedi.



Sponsor firmanın futbolcu transferi konusunda kulübe destek olup olmayacağının sorulması üzerine de konuşan Çebi, “Futbolcu transferi konusuyla da diğer kulüplerden farklı bir sözleşmeyle ilk adımı atmış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kurdoğlu: “Gerçek sponsor taraftar olacak”

Ahmet Nur Çebi’nin ardından konuşan TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, Türk insanının kulüplerine gönülden bağlı olduklarını belirterek, “Taraftarlar her fırsatta destek vermek istiyor. Bugün duyurusunu yaptığımız yeni işbirliği modeliyle, Beşiktaş taraftarının kulüplerine kolay şekilde destek olabileceği bir fırsat sunuyoruz ve takımlarına kazandırmanın çağrısını yapıyoruz. Buradaki gerçek sponsor taraftar olacak. Bizim 6 firmamız ve 1200 mağazamız düşünüldüğü zaman, taraftarın desteği muazzam olacaktır. 17 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak olan özel Beşiktaş menüsüyle, taraftarlar ek bir ücret ödemeden takımlarına destek verecek. Anlaşmamız 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayıp önümüzdeki 5 yıllık süreci kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu anlaşmamız, Fenerbahçe ile yaptığımız anlaşmanın da aynısı. Senelik 400 milyon müşterimiz var ve inşallah birçoğu taraftarı olduğu takıma destek vermek üzere harekete geçer. Maç günleri için buraya TIR getireceğiz” açıklamasını yaptı.



''Kirada da anlaşırız”

Firmanın maç günlerinde stada TIR getireceğinin açıklaması üzerine ise Ahmet Nur Çebi, “TIR getirmeyin, biz size kiralık bir yer verelim, daha iyi olur. Kirada da anlaşırız” cevabını verdi.



Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.