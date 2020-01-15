Yusuf Günay'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili Sayın Başkanımız açıklama yaptı. Onun üzerine bir gelişme yok. Aynı durum devam ediyor." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, gündemde yer alan transferler ve Arda Turan'la ile ilgili konuştu.

Yusuf Günay şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray her zaman en iyisini yapmak ister, ikinci yarıya iyi başlangıç yapacağız. Şüphemiz yok, bu akşam da Rize ile maçımız var inşallah başarı ile döneceğiz. Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Bunun hakkında açıklama yapmıyoruz. Yazılan haberlere itibar etmesinler her gün başka oyuncu çıkıyor, yeri gelince açıklıyoruz.''

Arda Turan konusu

''Arda Turan gündeminizde mi?'' şeklindeki soruya yanıt veren Günay, "Bu konuyla ilgili Sayın Başkanımız açıklama yaptı. Onun üzerine bir gelişme yok. Aynı durum devam ediyor." dedi.

''Gelirimiz neyse giderimiz de o''

''Gitmesini beklediğimiz oyuncular var'' diyen Günay, ''2020-2021 bütçemizi hazırlıyoruz. Gelirimiz neyse giderimiz de o. Transferleri görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Gitmesini beklediğimiz oyuncular var, inşallah Ocak ayı sonunda sonuçlanır." ifadelerini kullandı.