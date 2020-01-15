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Hyundai'dan şok eden karar! Türkiye'deki üretimini durduruyor

Ünlü otomobil üreticisi Hyundai'dan şok eden bir karar geldi. Hyundai Türkiye'deki fabrikasında üretimi 1 aylığına durdurma kararı aldı. Üretim durdurma kararının iç piyasanın yanı sıra küresel duraklamadan dolayı alındığı konuşuluyor.

Türkiye ekonomisini ve otomobil piyasasını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü otomobil markası Hyundai, Türkiye'deki fabrikasında üretimi 1 aylığına durduracak. Güney Kore merkezli gazeteler Hyundai'nin İzmit tesisinde ocak ve nisan aylarında şalter indirecek.

Toplam bir üretim yok

Hyundai Assan, ilk olarak 20 Ocak-6 Şubat arasında 16 gün, 30 Mart-13 Nisan tarihleri arasında da 14 gün üretimi durduracak.

Durdurma işleminin Hyundai Assan ile sınırlı kalmayacağı, tedarik zincirindeki şirketleri de etkileyeceği konuşuluyor. Üretim durdurma kararının iç piyasanın yanı sıra küresel duraklamadan dolayı alındığı konuşuluyor.

Kore basını yazdı

Kore basını Hyundai Türkiye’nin Ankara’dan kısa çalışma ödeneği talep ettiğini, bu kapsamda fabrika çalışanları önümüzdeki aylarda iki bölüm halinde yani 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayacak. İşçilerin çalışmadıkları günlerdeki ücretlerin yüzde 60’ini devlet ödeyecek.

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