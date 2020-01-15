Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye ilave S-400 satın alabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye’nin bu yılki opsiyonunu kullanıp ilave S-400 Triumf füze savunma sistemleri satın almasının 'ihtimal dahilinde' olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ‘NATO ülkesi olmasına rağmen kendi çıkarlarını sistemli bir şekilde savunduğunu’ belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, “Türkiye, S-400’lerin özellikleri bakımından dünyanın en iyisi olduğu için bu sistemleri seçti. Zaten genel olarak Rus hava savunma sistemleri, dünyadaki tüm rakiplerinin bir kademe üzerinde” ifadelerini kullandı.

"Silahlarımızın daha iyi olduğunu kanıtladık"

Borisov, açıklamasına şöyle devam etti: İnsansız hava araçlarının (İHA) Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine saldırdığı zaman bu durum uygulamada görüldü. Patriot’lar ve diğer silahlar başaramadı, Hmeymim’deki üssümüze sürekli yapılan saldırılar ise hava savunma sistemlerimiz tarafından sürekli püskürtülüyor, Pantsir sistemleri pekâlâ bu işin üstesinden geliyor. Bu nedenle uygulamada, bizim silahlarımızın daha iyi olduğunu kanıtladık.

"İkinci anlaşma ihtimali yüksek"

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev daha önce Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek "Bu konu üzerinde planlı bir biçimde çalışmaktayız. En mühim olanı da her iki tarafın da bu alanda işbirliğine devam etmeye istekli olması" demişti.