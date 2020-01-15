Wikipedia için erişim engeli kararı kalktı! Mahkeme kararı BTK'ya yolladı

3 yılı aşkın süredir kapalı olan Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. BTK'nın karar uyarınca kısa sürede erişime açması bekleniyor.

Mahkeme Wikipedia'nın erişime açılması kararını Bilgi Teknolojileri Kurumu'na gönderdi.

Erişim engeli uygulanıyordu

İnternet ansiklopedisi Wikipedia’ya, Türkiye’de uygulanan erişim yasağı bugün itibariyle kaldırıldı. Söz konusu internet sitesine, 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana BTK tarafından erişim engeli uygulanıyordu.

İfade özgürlüğüne müdahale

Anayasa Mahkemesi, 29 Aralık 2019 tarihinde Wikipedia adına yapılan bireysel başvurunun ardından konuya ilişkin karar verdi. Mahkeme tarafından alınan kararda, Wikipedia’ya getirilen erişim yasağının ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna hükmedildi. Ancak AYM’nin 29 Aralık tarihinde aldığı karara rağmen Wikipedia sitesine erişim, mahkemenin gerekçeli kararının bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasına kadar engelli kalmaya devam etti.