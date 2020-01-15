Fenerbahçe'de Deniz Türüç sıkıntısı
Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı. Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelmişti.
Maç içerisinde sarı - lacivertli takımda Deniz Türüç, sol dizini tutmaya başlamış ve yedek kulübesine de dizini göstererek sorun yaşadığını anlatmıştı.
Durumu cuma günü netleşecek
Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştu. Oyuncunun Gaziantep FK maçında oynayıp oynayamayacağı cuma günü yapılacak son kontrolden sonra belli olacak.