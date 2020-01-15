Anadolu Ajansı'nın Mısır'daki ofisine baskın çalışanlar gözaltına alındı

MISIR 'ın Başkenti Kahire'den bir son dakika gelişmesi geldi. Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın ofisini bastı. AA'nın 4 çalışanı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

MISIR polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bilgisayarlara el konuldu

18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

Fahrettin Altun: Bu düşmanca uygulamaları kınıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada ''Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik söz konusu düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." dedi.

Gazeteciler, bilinmeyen bir yere götürüldü

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Mısır makamları açıklama yapmıyor

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk basınına yönelik taciz ve yıldırma eylemidir." ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

Şiddetle kınıyoruz! Anadolu Ajansı’nın Kahire Bürosu’na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

Vahim durumu bir kere daha gözler önüne sermiştir

AA’ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bunda Avrupa'nın da payı var

Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır.

Çalışanların bırakılmasını bekliyoruz

Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu’nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.