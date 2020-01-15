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Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti

İhlas Haber Ajansı

Son olarak kupa maçında dün deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün Sivasspor deplasmanında sahadan 4-0'lık şok mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın depremi yaşanıyor.

Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı
Farklı Sivas yenilgisi sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi kötü futbol yüzünden ağır eleştiriler almıştı. Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür edildi
Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın yönetimde, bu sezon 24 maça çıkarken, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk devresini ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.

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