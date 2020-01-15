Sinan Oğan'ın olay yaratan iddialarına Mülteciler Derneği'nden yanıt

TÜRKSAM Başkanı ve eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'ın iddialarına yanıt veren Mülteciler Derneği, "Suriyeliler ile ilgili iddiaları gerçekte var olmayan, uydurma bir teze dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Mülteciler Derneği, eski Vekil Sinan Oğan'ın Suriyeliler hakkındaki iddialarını yalanladı. Dernekten yapılan açıklamada, Oğan'ın Suriyelilerle ilgili üniversitelere sınavsız girdiği, hastane hizmeti ve ilaçları ücretsiz alabildiği iddialarının gerçek olmayan uydurma bir üniversite tezine dayandırıldığı belirtildi.

İddialara tek tek yanıt verdiler

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor' iddiaları asılsızdır. Kişi başı 120 lira olarak bahsedilen para AB tarafından verilmektedir, devlet tarafından değil. Sinan Oğan'ın "800 küsür" olarak iddia ettiği para ise Sözcü Gazetesinden Rahmi Turan'ın da köşesine taşıdığı "Yavuz Sultan Selim" isimli gerçekte varolmayan bir üniversitenin olmayan bir tezine dayanmaktadır. Bu içerik tamamen uydurmadır.