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YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak. Yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurulları'nca yarın seçim yapılacak.

YSK'da, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri ile birlikte YSK'nın Danıştay kontenjanından seçilen üyeleri Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona eriyor.

Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek

Başkan dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek. Yargıtay Genel Kurulu'nca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan 3 aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan 3 üyelik için yeni isimler 16 Ocak Perşembe günü belirlenecek.

24 Ocak'ta göreve başlayacaklar

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

Erdoğan ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün YSK Başkanı Sadi Güven'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşmişti.

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