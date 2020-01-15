UEFA Yılın 11'ine Liverpool damga vurdu
Bu sene 19'uncusu düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5 oyuncu listede yer aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2019'un en iyi 11'i, 2 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan ikişer, Manchester City ve Bayern Münih'ten de birer isim yer aldı. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 14. kez seçildi. 7 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.
2019 UEFA Yılın 11'i şu futbolculardan oluşuyor:
112
Kaleci
Alisson Becker (Liverpool)
212
Savunma
Trent Alexander-Arnold(Liverpool)
312
Savunma
Virgil van Dijk(Liverpool)
412