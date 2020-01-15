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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

İzmir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinde ölü bebek bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlenen bebeğin annesini yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de, Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Göbek bağı hala üzerindeydi
Torbalı Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi.

Otopsi yapılacak
Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Annenin kimliği belirlendi
Bebeğin annesinin kimliğinin belirlendiği ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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