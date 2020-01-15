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Putin'in yeni başbakan adayı Mihail Mişustin

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada; Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre; Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Dmitriy Medvedev, Putin’e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.
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