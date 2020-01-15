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Bartın ve Kayseri'de korku dolu anlar

BARTIN'ın Amasra ilçesinde intihar etmek için limandaki kayalıkları çıkan lise öğrencisi kız, ikna çabaları sürerken denize atladı. Yaralı kurtarılan B.D. (16), tedavi altına alındı. Öte yandan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç kız ise ikna edilerek çatıdan indirildi.

BARTIN Amasra Küçük Liman mevkisinde meydana gelen olayda; Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi B.D., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalık alana çıktı. Öğrencinin intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri ve okul arkadaşları da olay yerine gelerek, liseliyi ikna etmeye çalıştı ancak B.D., herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı. Denizden çıkarılan öğrenci, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de intihara teşebbüs eden 16 yaşındaki genç kız ikna edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi 1388. Sokak üzerinde meydana gelen olayda ise; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen K.U. (16), 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmanın altına branda açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak K.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Çatının kenarına kadar gelen K.U.'nun uzaklaşması için aşağıda bulunan ekipler de çaba sarf etti. Bir süre sonra ikna edilen K.U., çatıdan indirildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesin sevk edilen K.U., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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