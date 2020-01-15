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Emre Akbaba aylar sonra Rize maçında golle döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

Emre nihayet formasına kavuştu 
Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.

Emre Akbaba, karşılaşmanın 39. dakikasında skoru 1-1 yapan golü attı.

Linnes de uzun süreden sonra sahada 
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

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