Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı

Kadir İnanır, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi ile ilgili, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştirilen oyuncu Kadir İnanır yeni bir açıklama yaptı.

"Barış için oradaydık"

İstinyePark'ta objektiflere takılan İnanır'a yaşanılanlarla ilgili bir değerlendirmesi olup olmadığı soruldu. Usta oyuncu, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" diyerek yanıt verdi.