Ersoy Dede'den Özgür Özel'e: Kişi kendinden bilir işi

Gazeteci Ersoy Dede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelttiği soru üzerinden CHP'ye yüklendi.

CHP'li Özgür Özel'in basın özgürlüğünden bahsederek AK Parti'ye yönelik eleştiriye yeltenmesi gazeteci Ersoy Dede'nin de tepkisine neden oldu.



Özel'e CHP'nin tek partili dönemlerde yaptıklarını sorgulama cesaretini gösterip gösteremeyeceğini soran Ersoy Dede, CHP'den daha önce yapılan gazetelere el koyma açıklamalarını da hatırlattı.

İşte Dede'nin konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar;

''Özgür Özel, Fahrettin Altun için “gazetelerin baskı öncesi son halini görüyor musun?” diye sormuş.. Tek partili otoriter yönetimlerde gazetelerin son hallerinin CHP'li hükümet yetkilileri tarafından onaylanıp onaylanmadığını sorguladın mı?''

CHP'nin bu iftira ve ithamları...

''Kişi kendinden bilir işi, diye çok güzel bir atasözümüz var. Chp'nin bu iftira ve ithamlarının tamamının kendi zihniyetlerinde olduğunu biliyoruz. Genel Sekterleri 7 Haziran öncesi ne demişti?. "8 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelere el koymak olacak''

Kılıçdaroğlu da medyayı; muhalif/yandaş diye ayırmadı mı?

''Kendilerinden olmayan, beğenmedikleri, kendilerini eleştiren gazetelere kirli gazete demeleri ve iktidara geldiklerinde beğenmedikleri bu medya organlarına el koymayı düşündüklerini henüz unutmuş değil bu millet. Kılıçdaroğlu da medyayı; muhalif/yandaş diye ayırmadı mı?''