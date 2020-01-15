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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Libya'daki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Libya'daki son durum
Rusya'daki barış görüşmelerinde ateşkes için süre isteyen ve milis güç topladığı iddia edilen darbeci Halife Hafter, Libya'da ateşkesi bitirdiğini duyurmuştu. Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" açıklamıştı.

Libya'daki iç savaşta son durum:

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