Adalet sistemi hızlanıyor: Tebligatta dijital dönüşüm

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaştırmayı sağlayan ve yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçebilmek adına teslim edilme ve okunma güvencesinin yer aldığı 'UETS' düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Yasal kanıt olarak da kabul edilen elektronik tebligatlar sayesinde kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla hem büyük oranda tasarruf sağlanıyor hem de çevreye zarar verecek uygulamaların önüne geçiliyor.

UETS’nin günlerce süren tebligat işlemlerini e-tebligat uygulamasıyla saniyeler içerisinde ilgilisine ulaştırdığını, böylece adalet sisteminin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan sağladığını ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Tebligatı hukuki dinlenilme ve adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Hemen hemen bütün hukuki işlemler ancak tebligatla sonuç doğurabilir. Dolayısıyla yargılamanın sağlıklı sürdürülebilmesi, iddia ve savunmayla ilgili delillerin eksiksiz toplanabilmesi, itirazların yapılabilmesi için önce usulüne uygun bir tebligatın yapılması şarttır. İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır” dedi.

“UETS sayesinde 8 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı”

UETS’nin dijital dönüşüm stratejilerinin en önemli aşamalarından birini oluşturduğunu kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “2019 yılında sistem üzerinden 19 milyon tebligat ilgililere ulaştırıldı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Kurtarılan ağaç sayıları gelecek dönemlerde 100 binleri bulacak. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimler nedeniyle sağlanan tasarruf miktarı 200 Milyon Türk Lirası’dır” dedi.

Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatı ve kamu işleyişinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Turhan, “Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması ve erişimi kurumlar için zoru kolay kılma anlamı taşır. Bugün tanıtımını yaptığımız UETS’yi bu kapsamda değerlendirmekteyiz. Ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir yer edinen PTT AŞ, elektronik tebligat sisteminin kurulması konusunda da üzerine düşen sorumluluğu gayretiyle yerine getirdi” diye konuştu.

“PTT olarak tüm hizmet alanlarımızda dijital dönüşüm öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguluyoruz”

Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden PTT’nin, inovatif atılımları ve stratejileriyle geleceği şekillendirecek standartlara vurgu yapan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “PTT AŞ tarafından üretilen, işletilen ve korunan UETS sayesinde, tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor” dedi.

PTT’nin tüm hizmet alanlarında dijital dönüşüm öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguladığını dile getiren Gülten, “Bu nedenle devletimiz, tebligat sistemi gibi çok önemli bir hizmet alanını dijitalleştirirken PTT’ye de önemli bir sorumluluk yükledi ve zorunlu elektronik tebligat sistemine geçişte PTT’yi ana paydaşlardan biri olarak görevlendirdi” ifadelerini kullandı.

6 ay gibi kısa bir zamanda UETS’yi geliştirerek hizmete sunduklarını söyleyen Gülten şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın e-devlet uygulamaları çerçevesinde, bir hizmet alanının daha başarılı şekilde dijitalleşmesine katkı sağladık. UETS’yi dijital dönüşüm stratejimizin önemli aşamalarından biri olarak gördük ve diğer e-devlet uygulamalarımızla hızlı bir şekilde entegre ettik. Devletimizin bize yüklediği sorumluluğun altından 180 yıllık tecrübemiz ve Bakanlığımızın verdiği destekle başarılı şekilde kalktık ve Adalet Bakanlığımızın yönetmeliğine uygun, gerekli bütün teknik detaylara hâkim bir sistemi kullanıma açtık”

Tebligatlara 30 yıl ulaşma imkanı

UETS’nin kullanıcılarına, ihtilaflarda yardımcı olacak ve hak mahrumiyetlerini önleyecek bir arşiv hizmeti de sunduğunu vurgulayan Gülten, “UETS üzerinden gönderilen tebligatlara ait deliller 30 yıl boyunca saklanıyor ve mahkemelerde resmi delil olarak kabul ediliyor. Elektronik tebligatlarının UETS’de saklanmasını isteyen müşteriler ek arşiv alanı satın alarak gönderilerini saklama imkânı bulabiliyor. Kullanıcı hesaplarının ücretsiz olarak verildiği uygulamada, kullanıcılara 100 MB alan da ücretsiz olarak sağlanıyor ve kapasite sınırı olmaksızın kullanıcılar geriye dönük 6 aya kadar olan elektronik tebligat gönderilerine erişebiliyor” ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.