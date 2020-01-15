Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mısır'a AA tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine yönelik müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Libya konusunda Hafter'in süreci baltaladığını ifade eden Çavuşoğlu, istenilen sürecin yarın sona ereceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine yönelik müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Bu konuda gerekli temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Libya konusunda Hafter'in istediği sürenin yarın dolduğunu kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dış politikadaki son gelişmeleri değerlendiriyor. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "AA Kahire ofisine Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Bu görüşmede ABD-İran gerginliği, Libya ile ilgili çabalarımız var bu çabalar doğrultusunda Libya'da ateşkesin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu her iki başkan.

AA çalışanlarının gözaltına alınması

Yakından takip ediyoruz. Daha önce de buna benzer tacizler yıldırmalar olmuş. Özellikle AA'da çalışan Mısırlı insanlara yönelik olmuş. AA çalışanlarına Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil.

Libya ateşkesi

4 Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var. Ateşkes konusunda hem temkinliydik hem de umutlu.

Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şu anda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır.

Berlin zirvesi

Berlin Zirvesi'ne biz önem veriyoruz. Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım."