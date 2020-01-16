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Doların gözü kulağı faiz kararında! İşte kurdaki son durum 16 Ocak Perşembe

Dolar - euro kaç TL? 16 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

Dolar/TL piyasaları dramatik bir şekilde etkileyecek önemli bir gelişme yaşanmamasıyla hafta boyunca 5.86-5.90 lira aralığında hareket etti. 

Bugün ise artık gözler bugün 2020'nin ilk faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Ağırlıklı olarak analistler 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. 

Saat 14:00'da açıklanacak

Bu beklenti civarındaki bir indirimin, fiyatlandığı için kura önemli etki yapması beklenmiyor. Ancak beklentinin çok üzerinde bir indirim kurda yukarı yönlü baskı yaratabilir. Buna karşılık faiz indirimi yapılmaması da düşüşe yol açabilir. 

Dolar yeni güne 5.8776 liradan başlarken artık gözler saat 14.00'da açıklanacak faiz kararında.

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