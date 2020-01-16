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İmamın 2 hafta önce evlendiği eşi erkek çıktı talihsiz imam görevden alındı

Uganda'da meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda, 2 hafta önce 'kadın' diye evlendiği kişinin 'erkek' olduğu ortaya çıkan imam, görevinden uzaklaştırıldı.

Olay Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşandı. Muhammed Mutumba isimli imam, 2 hafta önce Swabullah Nabukeera isimli bir kadınla evlendi. İkili arasında düğün yapıldı, gelin gelinlik giydi.

HER ŞEY NORMAL GÖZÜKÜYORDU
İmamın evlendiği kadın, kendisini Swabullah Nabukeera ismiyle tanıttı. İkili evlendiğinde her şey normal gözüküyordu ancak imam, karısının gece yatarken üzerini çıkarmamasından şikayetçiydi.

EVLENDİKLERİNDEN BERİ CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMADILAR
Talihsiz imam konuyla ilgili yaptığı açıklamada evlendiklerinden bu yana 2 hafta geçtiğini, 2 haftadır hiç birlikte olmadıklarını, çünkü eşinin ona "regl dönemindeyim" dediğini söyledi.

"SESİ İNCEYDİ, KADIN GİBİYDİ"
Görevden alınan imam yaptığı açıklamada, "Evlendiğimizde kadın olduğunu düşünüyordum. Kadın gibi yürüyordu, sesi inceydi. Hiç bir şey anlamadım. Gece yatarken üzerini çıkarmamakta direniyordu. Bu konuda şikayetçiydim" dedi.

İMAMLA DA HIRSIZLIK İÇİN EVLENMİŞ
Kapı komşularından hırsızlık yaparken yakalanan sahte gelinin asıl isminin Richard Tumushabe olduğu ortaya çıkarken, imamla da paralarını çalabilmek için kadın kılığına girip evlendiğini itiraf etti.

POLİS KONTROLÜNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kapı komşularının evinden televizyon ve giysi çalarken yakalanan sahte gelinin, olay yerine gelen polis ekibinden bir kadın memurun üzerini aradığı sırada erkek olduğu ortaya çıktı.

BAŞKA KURBANLARI DA OLABİLİR
Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande 'talihsiz' olayla ilgili "geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı taktikle mağdur ettiği başka kurbanlarının da olabileceğini" söyledi.

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