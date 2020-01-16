Fransa'daki eylemlerin maliyeti 1 milyar euro'yu geçti

Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde, grevlerin maliyeti 1 milyar euro'yu geçti.

Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Hükümet, emeklilikte tam maaş alabilmek için 64 yaşına kadar çalışma sisteminde geri atım atmıyor.Öte yandan 42 gündür devam eden grevin zararının, 1 milyar euro'yu aştığı açıklandı.

Zarar 1 milyar EURO'yu aştı

Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Demir Yolları İdaresi’nin zararını 850 milyon euro, Paris Bölgesi Toplu Taşıma İdaresi’nin (RATP) zararının ise 200 milyon euro'ya ulaştığı söyledi.