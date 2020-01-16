Mesut Özil'den Fenerbahçe sorusuna gülümsemeli yanıt

Mesut Özil, "Son zamanlarda adın Fenerbahçe için geçiyor. Böyle bir görüşme oldu mu?" sorusuna gülümseyerek ''Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" yanıtını verdi.

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, transferde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

''Adın Fenerbahçe için geçiyor''

beinsports'a konuşan Türk asıllı Alman futbolcu "Son zamanlarda adın Fenerbahçe için geçiyor. Taraftarlar da heyecanladılar. Böyle bir görüşme oldu mu? Gelecekte böyle bir kariyer planın var mı?" sorusunu yanıtladı.

''Neler olacağını bilemiyorum"

Mesut Özil gülümseyerek "Buradaki seneye de devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

''Bu kadar gelişim gösteren oyuncular görmemiştim”

Milli Takım’da forma giyen genç oyuncularla ilgili Özil, “Genç Türk oyuncular adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. Genç yaşlarda bu kadar gelişim gösteren oyuncular görmemiştim” ifadesini kullandı.

''Beşiktaş’ta oynamasının iyi olacağını söyledim''

Arsenal’den takım arkadaşı Elneny’ye tavsiyelerde bulunduğunu da belirten Mesut, “Umarım Elneny geri dönmek için yeniden bir şans bulur. Ona Beşiktaş’ta oynamasının iyi olacağını söyledim. Mısır ve Türkiye’nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner. Çünkü onunla buradayken gerçekten eğleniyorduk” açıklamasını yaptı.