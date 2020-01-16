Emre Akbaba: Bugüne gelmek için çok çalıştım ki bu bir başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.

Galatasaray'da uzun sakatlık sürecinin ardından takıma dönen ve takımının tek golünü atan Emre Akbaba, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı.

''Bu bir başlangıç''

Sakatlık ve dönüş sürecine değinen Emre Akbaba, "Kura çekildikten sonra hocamız antrenmanda beni yanına çağırdı, 'Rize çıktı, kadere inanırım ki o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı, oynattı. Ne kadar teşekkür etsem az. Hocama, takım arkadaşlarıma, Yener Hoca'ya teşekkürler. Eşime, aileme de çok teşekkür ederim. O dönemde bana inanılmaz destek oldular. Tüm hocalarıma, kondisyonerlerime teşekkürler. Tek başıma çok idman yaptım ve bana neşe vermeye çalıştılar. Bugüne gelmek için çok çalıştım ki bu bir başlangıç" dedi.