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İTÜ Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti! 400 milyon dolar gerekiyor

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 400 milyon dolar gerektiği için Doğa Koleji'ni satın almaktan vazgeçtiği iddiasını aktardı.

Doğa Koleji'nin satışı yılan hikayesine dönerken, velileri ve öğretmenleri umutlandıran İTÜ Vakfı satış görüşmelerinin de yattığı ortaya çıktı. Haberi duyuran Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz oldu. 

"Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü"

"İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü" diyen Yılmaz, şu kulis bilgisini paylaştı:

-Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sorunu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı.

Öğretmenler sıfırı tüketti
Doğa Koleji'nde 5 aydır maaş alamayan öğretmenler artık sıfırı tüketmiş durumda. Geçen hafta öğretmenlerden biri sosyal medya hesabından 'yiyecek ekmeği' kalmadığını belirterek intihar etmeyi düşündüğünü yazmıştı. Elektriği ve doğalgazı da kesilen öğretmenin bu isyanı gündeme oturmuştu. 

Öğrencilerin bir yılı gitti

Aylardır doğru düzgün eğitimin yapılamadığı Doğa Koleji'nde öğrenciler ve veliler de perişan durumda. Eğitim parasını peşin yatıran velilerin en büyük sorunu Doğa Okulları'nın sahibi olan şirketten doğru düzgün muhatap bulamamak. Yönetim velilerden kaçarken, bugüne kadar yapılan 'her an satış olabilir' açıklamalarının hepsi de boş çıktı. 

Doğa'nın sahipleri inşaat zengini

Ekonomik sıkıntıyı bahane ederek Doğa Okulları'nda ödeme yapmayan Ömer Saçaklıoğlu'nun sahibi olduğu diğer şirketlerde herhangi bir sıkma maddi sıkıntısı bulunmuyor. Metal İnşaat şirketi ile lüks daireler yapan Saçaklıoğlu ailesinin Kanal İstanbul hattında tamamlanmış büyük bir projeleri bulunuyor. 

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