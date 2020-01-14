E Okul karne notları 2020 giriş karne sorgulama ekranı
Okullar 17 Ocak cuma günü kapanacak ve öğrencilerin yarıyıl tatili başlayacak. Veliler ise 17 Ocak'tan önce karneleri sorgulayabilir, karne notlarını kolayca görebilir. Peki E okul sistemi ile karne sorgulama nasıl olur, karne notları 2020 nasıl öğrenilir?
Okulların kapanmasına artık sayılı gün kaldı. MEB 2019-2020 eğitim yılı tatil günlerine göre 1. dönem 17 Ocak cuma günü bitecek ve öğrencilerin yarıyıl tatili başlayacak. Peki cuma gününden önce karne notları 2020 nasıl sorgulanır, e okul sistemi ile karne notlarına nasıl bakılır?
MEB'in uygulaması e okul ile hem veliler hem de öğrenciler şifreleri ile e-okul sistemine kolayca girebiliyor. Takdir belgesi, teşekkür belgesi ve devamsızlık gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.
Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline girecekler. Karne notlarını öğrenmek isteyen veliler ise bu tarihte e-Okul VBS sistemine giriş yaparak öğrencilerin takdir ya da teşekkür bilgilerini öğrenebilecekler.
E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ BİLGİLERİ
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.