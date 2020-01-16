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Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı veriliyor?

LİBYA 'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilecek iddiası ortaya atıldı. Bu iddia dün gece bir televizyon programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Çavuşoğlu iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında ilişkiler günden güne güçlenirken muhalefet cephesinden farklı bir konu gündeme getirildi. Libya'da 6 ay boyunca savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı ve para verileceği iddia edildi.

Konu bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu.CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi.

Suriyeliler üzerinden muhalefetin yanlış tutumu

Bakan Çavuşoğlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz.

Hiçbiri doğru değil

O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil." şeklinde konuştu.

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