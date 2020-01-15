Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

Augustus soyundan gelen Julia Agrippina’nın oğludur. 40’ta babasının ölümünden sonra, annesiyle birlikte Caligula tarafından bir süre sürgüne gönderildi. Oğlunu imparator yapmak için Agrippina, 49’da İmparator Claudius ile evlendi. 50’de Claudius tarafından evlat edinildi ve Roma tahtının mirasçısı oldu. Eğitim için filozof Seneca görevlendirildi.