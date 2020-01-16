Ersun Yanal'ın gözüne giremedi! Kendini kapının önünde bulabilir

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Adil Rami’ye toplam 4 maçta görev vermesi ve son olarak da, kupadaki Kayseri karşılaşmasında ise Fransız topçuyu hiç oynatmaması ‘Kendine kulüp ara’ mesajını algılattı.

Daha önce Marsilya takımında top koşturan ve son olarak da Fenerbahçe'de yaz transfer sezonunda kadroya dahil edilen Fas asıllı Fransız topçu Adil Rami, tüm çabasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremedi.

90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu

Tecrübeli teknik direktör, 4 maçta toplam 286 dakika şans tanıdığı Fransız stoperi, önceki gün oynanan HES Kablo Kayserispor karşılaşmasında hiç oynatmadı. Kayserispor’da forma giyenlerin çoğunluğu yedeklerden oluşmasına rağmen 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak zorunda kalan Rami’nin üzgün olduğu görüntülere yansıdı.

Öte yandan Eintracht Frankfurt’tan yeni kiralanan Simon Falette de lisansı çıkarılıp oynama hakkını kazanırsa, Rami’nin forma giyme şansı neredeyse hiç kalmayacak.

Transfer iddiaları doğru değil

Fenerbahçe’de oynama şans bulamadığı için mutsuz olan 34 yaşındaki Rami’nin, Fransa’nın Nantes ve Metz kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülürken, oyuncunun menajeri, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.