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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapan-4 Mava Operasyonu başladı

Son dakika gelişmesini duyuran İçişleri Bakanlığı, "Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı" açıklaması yaptı.

Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Kapan Operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

795 personel ile 52 operasyonel tim katılıyor

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat yönettiği operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel ile 52 operasyonel tim katılıyor.

Mardin’de KAPAN-1 BAGOK ile başlayan operasyonlar, Hatay‘da KAPAN-2 AMANOSLAR, Hakkari’de KAPAN-3 KAVAKLI operasyonları ile devam ediyor.
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