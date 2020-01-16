Ahmet Hakan'dan Altaylı'ya 'Sen de Demirtaş'a saz çaldırdın' tepkisine yanıt

Ahmet Hakan, 'Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafına dair' yazısı nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. " eleştirisine yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunu gündemdeki yerini koruyor. Oyunu izlemeyen giden Dilek İmamoğlu Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ahmet Hakan'ın konuya dair "Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafına dair" başlıklı yazısı polemik çıkardı.

Hakan'ı CHP ve İmamoğlu’nu “terör bağlantılı” göstermekle eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o." diye yazdı.

Ahmet Hakan suçlamalara "Demirtaş saz çalarken manzara-i umumiye nasıldı" başlıklı bugünkü yazısında yanıt verdi.

"Demirtaş Türkiyeli bir duruş sergiliyordu"

Çözüm sürecini hatırlatan yazar, o dönemde silahların artık bırakılacağı umudunun doğduğuna değinerek, "HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu’nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyiş vardı...Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu... “Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez/Kıratım acemi konağı tutmaz” diye orta Anadolu türküsü söylüyordu..." ifadelerini kullandı.

Hakan, 7 Haziran seçimlerinden sonra Demirtaş'ın terör eylemlerini başlatan PKK'ya teslim olarak "geleceğin lideri olma" fırsatını kaçırdığını yazdı.