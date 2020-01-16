AUZEF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak yeni açıklama

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam eden öğrencilerin girdiği AUZEF sınavı 11-12 Ocak'ta yapıldı. Şimdi gözler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını 11-12 Ocak'ta AUZEF sınavına göre öğrencilerin gündeminde. Binlerce öğrenci finallerde alacakları puanları merak ederken aynı zamanda kendi cevaplarını karşılaştırarak puanlarını hesaplamak için 2020 AUZEF soru ve cevapları da bir an önce yayınlanması bekleniyor.

Peki, AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF yarıyıl sonu sınavları için sonuç açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçlar için açıklanma tarihi verildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

AUZEF akademik takvim

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz / 23 – 24 Kasım 2019 | Bahar / 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz / 11 – 12 Ocak 2020 | Bahar / 04 – 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) Güz / 15 – 16 Şubat 2020 | Bahar / 08 – 09 Ağustos 2020

AUZEF nedir?

AUZEF yarıyıl sonu sınavları için sonuç açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçlar için açıklanma tarihi verildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.